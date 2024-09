En lo que va de 2024, Ecuador suma más de 10 000 casos de Covid-19 y 15 muertos por la enfermedad, según cifras del Ministerio de Salud Pública. Tal como lo advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS), la pandemia aún no ha terminado y el virus sigue en constante mutación.

En los últimos tres meses, las autoridades sanitarias alertaron sobre nuevas subvariantes que son las responsables de aumento significativo de casos. Francisco Pérez, docente investigador de la Universidad UTE y exsubsecretario de Vigilancia Epidemiológica, explica que son variantes que "esquivan" la protección que se logra con las vacunas y se contagian con mayor rapidez.

Entre ellas están la KP.2 y KP.3 de la variante FLiRT que es la cepa que mayores contagios ha generado en los meses recientes a escala nacional. Sus síntomas han cambiado y son de fácil contagio, por lo que muchas veces se confunden con un resfriado común.

Hoy, la pérdida de olfato no siempre ocurre y los pacientes presentan secreción nasal, dolor de garganta, fiebre y malestar corporal. Esto hace que las cifras no sean exactas, pues un gran número de contagios se atiende como una gripe y no son de conocimiento del Ministerio de Salud.

