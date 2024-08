En Ecuador puede haber un rebrote del covid y los médicos sugieren vacunarse

Las últimas cifras oficiales dan cuenta de que en Ecuador se registra durante este año unos 10 000 contagios y 15 fallecidos por la enfermedad respiratoria del covid-19.

No obstante, el médico epidemiólogo, Marcelo Aguilar, explica que la cifra de contagios es parcial, ya que el Ministerio de Salud contabiliza los casos graves en hospitales, pero no se cuentan los casos que llegan solo a consulta externa y no necesitan hospitalización.

