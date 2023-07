Contar con una carta de aceptación a un programa de maestría en una institución de educación superior pública del país, o si ya está cursando, presentar un certificado de estudios, es el requisito obligatorio.

Además, debe: estar en goce los derechos de participación, contar con un título académico previo, no contar con un título académico de maestría, no estar cursando otro programa de maestría, no mantener la calidad de persona becaria, no mantener obligaciones con instituciones públicas.

También puede presentar el récord académico de estudios anteriores, certificado de autoidentificación para personas de pueblos y nacionalidades emitido por el Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, o certificado vigente de persona ecuatoriana retornada emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

Tras la postulación, la Dirección de Administración de Becas y Ayudas Económicas de la Subsecretaría de Fortalecimiento del Talento Humano revisará las postulaciones para verificar que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes bases del programa.

Las áreas de conocimiento a las que puede postular son: