21 ago 2025 , 16:26

En Quito comenzó la vacunación hexavalente que se incorporó al Esquema Regular

Son 28 mil dosis que protegen contra la difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y haemophilus influenzae tipo B (bacteria que puede causar meningitis y neumonía en la población infantil)

   
    Imagen referencial de un bebé que es vacunado. ( Cortesía del MSP )
En los centros de salud y dos hospitales gineco obstétricos de Quito se comenzaron a distribuir las 28 000 dosis para la vacunación hexavalente, informó el Ministerio de Salud Pública (MSP). Se trata de la vacuna hexavalente que reemplazó a la pentavalente, y es un biológico que protege a niñas y niños contra seis enfermedades, con una sola aplicación.

Actúa contra la difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y haemophilus influenzae tipo B (bacteria que puede causar meningitis y neumonía en la población infantil).

“Hoy celebramos el hito de haber actualizado el Esquema Nacional de Vacunación. Antes, necesitábamos dos pinchazos, ahora necesitamos uno solo para prevenir y combatir más enfermedades. Y también celebramos la inclusión de la vacuna actualizada de covid-19 en el esquema regular”, explicó Andrés Carrazco, subsecretario de Vigilancia, Prevención y Control de la Salud del MSP.

Se amplía la protección para los menores de un año

La entrega se desarrolló en el Centro de Salud Tipo B La Vicentina, en donde 30 niñas y niños fueron inmunizados. Con la incorporación de la hexavalente se amplía la protección para los menores de un año.

Sonia Quezada, representante de la Organización Mundial de la Salud (OPS) en Ecuador, dijo que las vacunas son verificadas. “Soy mamá de dos niñas. Gracias al esquema de inmunización, mis hijas están bien. Sugiero a todos que vacunen a sus niños porque es bueno para la salud y crecimiento”, destacó la beneficiaria Yesenia Enríquez.

El MSP informó que cuenta con un amplio stock de dosis, a escala nacional. Exhortó a la gente a la corresponsabilidad de vacunar a sus hijos en los centros de salud más cercanos a sus casas, para completar el esquema regular de vacunación de forma gratuita y segura.

