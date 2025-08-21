En Quito comenzó la vacunación hexavalente que se incorporó al Esquema Regular

En los centros de salud y dos hospitales gineco obstétricos de Quito se comenzaron a distribuir las 28 000 dosis para la vacunación hexavalente, informó el Ministerio de Salud Pública (MSP). Se trata de la vacuna hexavalente que reemplazó a la pentavalente, y es un biológico que protege a niñas y niños contra seis enfermedades, con una sola aplicación.

Actúa contra la difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y haemophilus influenzae tipo B (bacteria que puede causar meningitis y neumonía en la población infantil).

“Hoy celebramos el hito de haber actualizado el Esquema Nacional de Vacunación. Antes, necesitábamos dos pinchazos, ahora necesitamos uno solo para prevenir y combatir más enfermedades. Y también celebramos la inclusión de la vacuna actualizada de covid-19 en el esquema regular”, explicó Andrés Carrazco, subsecretario de Vigilancia, Prevención y Control de la Salud del MSP.

Le puede interesar: Jubilados y afiliados al IESS deben actualizar sus datos personales; le explicamos cómo hacerlo