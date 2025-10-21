Sociedad
21 oct 2025 , 16:19

De Cotopaxi a Iberoamérica: profesor ecuatoriano triunfa con proyecto tecnológico para cuidar el ambiente

El docente Francisco Paredes obtuvo el primer lugar nacional en el XVII Concurso de Excelencia Educativa gracias a su proyecto Aprendiendo para la Vida.

   
  • De Cotopaxi a Iberoamérica: profesor ecuatoriano triunfa con proyecto tecnológico para cuidar el ambiente
    Francisco Paredes, un profesor de la provincia de Cotopaxi, fue reconocido en el XVII Concurso Nacional y XII Iberoamericano de Excelencia Educativa.( FIDAL )
Fuente:
Registro
user placeholder

Coralía Pérez
Canal WhatsApp
Newsletter

Francisco Paredes, un profesor de la provincia de Cotopaxi, fue reconocido en el XVII Concurso Nacional y XII Iberoamericano de Excelencia Educativa por su propuesta Aprendiendo para la Vida, centrada en la educación sostenible.

El proyecto integra los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en todo el currículo escolar mediante el aprendizaje basado en proyectos (ABP).

A través de trabajo comunitario, huertos escolares, reciclaje, compostaje y tecnología educativa, Paredes fomenta que los estudiantes aprendan haciendo y comprendan la importancia de cuidar su entorno. Su enfoque ha sido destacado por demostrar que, desde una escuela rural, la Unidad Educativa Gral. Eloy Alfaro, es posible generar transformaciones reales con creatividad y compromiso.

Lea también: Estos son los principales bonos sociales creados por el Gobierno este 2025

Más de 500 estudiantes, de educación inicial hasta bachillerato, han formado parte de la iniciativa. Además, 30 docentes se han capacitado en metodologías activas y sostenibilidad, y más de 200 familias de la zona se han vinculado mediante talleres y ferias.

El galarón incluyó el premio Nôus a la Excelencia Educativa, un premio en efectivo aportado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), UNICEF y Diners Club; una beca doctoral en la Universidad de Buenos Aires; un viaje académico organizado por OEI y FIDAL, así como herramientas digitales y académicas adicionales.

380 docentes ecuatorianos postularon sus proyectos

En esta edición del concurso participaron 380 docentes ecuatorianos con 135 proyectos y 108 maestros iberoamericanos con 85 propuestas, resultando seleccionados 36 finalistas por cada categoría.

Revise: Vacunación infantil en Ecuador no alcanza la meta: solo el 60 % de los niños tienen el esquema completo

La premiación se realizó el 15 de octubre y reconoció a los docentes que están transformando la educación en Ecuador y en Iberoamérica en el marco del XVII Concurso Nacional y XII Iberoamericano de Excelencia Educativa.

Rosalía Arteaga, presidenta ejecutiva de la Fundación para la Integración y Desarrollo de América Latina (FIDAL), resaltó la importancia de los reconocimientos para contribuir a mejorar la calidad educativa. "Nos alegra comprobar que la iniciativa de motivar a los maestros, primero ecuatorianos y luego iberoamericanos, ha seguido adelante y ha dado frutos", señaló.

El Premio Iberoamericano de Excelencia Educativa fue otorgado al peruano Danny Bernales Sotomayor por su proyecto “Ayllupi Ñawinchay” (lectura en familia).

Temas
sostenibilidad
Educación
premio
Ecuador
Noticias
Recomendadas