Sin embargo, la Corte no se ha pronunciado hasta la fecha y es que las demandas de inconstitucionalidad no tienen un plazo determinado para resolverlas. Aunque la entidad declaró que el caso es prioritario, es decir, que debe resolverse lo más pronto posible, la falta de una fecha causa zozobra a Paola y sus familiares.

Ramiro Ávila, uno de los abogados que lleva el caso de Paola, contó que la salud de ella se ha deteriorado drásticamente.

"Ya le está haciendo mal la alimentación parental, está teniendo algunos síntomas que no ha sentido antes como vómitos, ya no puede comer, ya no están funcionando los músculos de la deglución y está teniendo unos dolores que no ha sentido antes, por primera vez está con morfina".

Este 17 de enero, la misma Paola acudió a las redes sociales para exigir a las autoridades de la Corte celeridad con su demanda, pues su tiempo de vida se agota.

