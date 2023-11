Aunque el debate sobre la legalización de la eutanasia ha tenido picos momentáneos en Ecuador, especialmente con casos de relevancia internacional y en la academia, fue a mediados de 2018 cuando se abordó formalmente en el Legislativo.

Durante este año, en la Asamblea Nacional se discutía el proyecto de Código de la Salud (COS) que abría el planteamiento del tema a personas con enfermedades terminales, según lo establecía el artículo 17, para "personas plenamente capaces y en uso de sus facultades mentales".

Yavar Umpiérrez, experto en derecho médico y asesor de la Federación Médica Ecuatoriana, recuerda que quienes estaban en contra argumentaban que "se podía generar argumentos pro eutanasia", aunque en el mismo artículo se expresaba que la eutanasia está prohibida.

Además, los legisladores de ese entonces plantearon interrogantes en torno al Código Orgánico Integral Penal, el cual clasifica como homicidio el acto de causar la muerte a otra persona, y en casos agravados, puede considerarse como asesinato. Ninguno de los artículos de dicho código contempla ni permite la posibilidad de que una persona solicite a otra que la asista o la ayude a morir.

Finalmente, Lenin Moreno, expresidente de Ecuador, vetó por completo el COS en 2020.

El experto en derecho médico señala que actualmente en el país se aplica lo que podría considerarse como una "eutanasia pasiva". Umpiérrez explica que, en virtud del modelo del Consentimiento Informado, los pacientes con enfermedades terminales tienen el derecho de decidir abandonar o rechazar cualquier tratamiento si así lo desean.

Sin embargo, Umpiérrez agrega que el hecho de que la eutanasia no esté legalizada en Ecuador no ha impedido que esta práctica ocurra de manera no regulada. "Se cambian historias clínicas, están buscando alternativas que no quedan claras", lo ideal, según él, sería que se establezcan regulaciones al respecto.