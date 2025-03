Jimbo declaró que uno de los funcionarios en representación del Ministerio de Finanzas aseguró que "hay aproximadamente destinadas 226 millones de dólares para medicamentos en general y que el Ministerio de Salud Pública hasta el día de hoy solo ha ejecutado 29 millones".

"Es decir, hay cerca de 200 millones de dólares que ahí están y que no se ejecutan. Con esto nosotros concluimos que no es verdad cuando dicen que no hay plata", explicó el coordinador del Observatorio.

En este sentido, Jimbo denunció que "se está vulnerando el derecho de pacientes con enfermedades catastróficas" e instó al Gobierno a cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador de 2020, fallo que obliga al Estado ecuatoriano a facilitar el acceso a medicamentos a personas con enfermedades raras o catastróficas.

"Nosotros escuchamos cifras, escuchamos números acá, pero vemos cómo la gente muere, vemos en los hospitales como no hay medicamentos, como no hay insumos", reclamó.

Según los cálculos basados en las proyecciones del Observatorio encargado de supervisar los derechos de los pacientes con enfermedades catastróficas y raras en Ecuador, cerca de 800 000 ecuatorianos se ven afectados por este tipo de enfermedades y cerca de 30.000 son diagnosticados de cáncer cada año.