En los testimonios recogidos en este reportaje (aclaración) todas destacaron su amor por sus hijos, pero la experiencia de la maternidad es lo que no quieren vivir nuevamente. ¿Por qué estas mujeres decidieron no volver a tener hijos? Estas son las razones.

Pero un aspecto de la maternidad que es prácticamente un tabú en el mundo, es que ser madre, cuesta asumirlo, incluso en 2023, no es una obligación. Sin embargo, hoy en día es cada vez más común la decisión de mujeres de no tener hijos, pero también hay aquellas que si tuvieran otra oportunidad no volverían a ser madres.

En más de una ocasión ha recibido comentarios sobre las supuestas desventajas de que su hija no tenga un hermano, esto le dicen: "tienen que crecer acompañados (...) lo ideal son tres, bueno, como está el mundo, ahora, ten dos", y ella discrepa "la gente quiere que te llenes de hijos". Una idea con la que no está de acuerdo. ​​​​​​

Dice que sí sintió presión social cuando decidió no volver a ser madre, "lo que más me fastidia del tema de la maternidad es romantizar y el miedo de los hijos únicos", lamenta.

Ella describe a la maternidad como una aventura, pero recuerda que al inicio tuvo que sortear varios retos entre ser madre y trabajar , "para mi fue muy duro el comienzo, me tocaba ir al juzgado y me la llevaba a mi hija, en el bus, a escondidas a la universidad", aunque, resalta que eso a su vez fue una enseñanza para su hija de que nada es fácil.

Raquel comparte el pensamiento de Gabriela de no ser madre nuevamente, dice que ella quería cumplir con su hija y estar presente, pero además que no le faltara nada, "siempre me he puesto metas en la vida, yo sufrí mucho económicamente y dije no, yo no quiero una vida así para mí y para mi hija".