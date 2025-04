Joaquín Piguave, un niño atento, vivaz y juguetón, ha sido diagnosticado a los cuatro meses con distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad genética rara que provoca el deterioro progresivo de sus músculos y, de no tratarse, podría reducir su expectativa de vida a unos 15 años.

Según su madre, Karla Chicaiza, “a los tres meses sostenía la cabeza, pero luego no se daba la vuelta, no se movía mucho y podía dormir hasta 12 horas sin despertarse a comer. Eso nos alarmó porque no era normal que no tuviera hambre”. Tras múltiples consultas en Guayaquil, la familia viajó a Colombia para confirmar el diagnóstico: los resultados llegaron con el nombre temido de “Duchenne” y la noticia de que en el IESS no había especialistas disponibles.

