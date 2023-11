Los divorcios por mutuo consentimiento se pueden realizar en solo dos horas

Aunque ya existía la posibilidad de divorciarse ante un notario, el Consejo de la Judicatura simplificó los pasos y ahora un matrimonio se puede terminar por mutuo consentimiento en un solo día, sin necesidad de abogados o procesos judiciales.

El trámite inicia con la presentación de un solo formulario en el que las partes expresan su deseo de separarse.

En el formulario se llenan datos personales y del matrimonio y ya no es necesario presentar otros documentos. Lo explica Jorge Machado, presidente del Colegio de Notarios de Pichincha, “antes había formulario de firmas en el que, por ejemplo, se especificaba que la persona no estaba en estado de gravidez y no había menores (de edad)”.

En caso de tener hijos menores de edad, hay otro paso a seguir, se debe presentar el acta de mediación o la resolución del juez. Luego, el notario realiza un acta que formaliza el divorcio.

Este proceso, en una notaría, puede demorar dos horas. El costo del servicio está reglamentado por el propio Consejo de la Judicatura y llega al 39 % del salario básico unificado, más iva,es decir, USD 196.

Los adultos mayores que decidan poner fin a su relación, tienen un descuento del 50 %.