A principios del siglo XX , se esperaba que los afectados vivieran menos de 10 años. Ahora, cerca del 80% de los adultos que lo padecen superan la edad de los 50 años. No obstante, a lo largo de la historia, alrededor del Síndrome de Down se han tejido una serie de mitos y verdades que necesitan ser aclarados.

Verdad: Según la Asociación de Síndrome de Down de España, dedicada a brindar asistencia a personas con esa condición, no se trata de una enfermedad porque no implica sufrimiento personal ni afecta al bienestar de la persona. "En general, las personas con síndrome de Down gozan de buena salud, tanto física como mental, aunque es cierto que, especialmente en los primeros años de vida, los niños y niñas con síndrome de Down son más susceptibles de sufrir determinadas patologías".

