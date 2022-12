Día de las Personas con Discapacidad: Mi bebé tiene Síndrome de Down ¿y ahora qué?

¿Qué debe hacer un padre que recibe el diagnóstico de su hijo?

Los padres moriremos, ¿qué pasará con mi hijo entonces?

No hay registros de personas con síndrome de down en nuestro país con un título universitario . Sin embargo, Martha María Trujillo Ampuero hizo historia en febrero pasado, cuando recibió un certificado por haber culminado el Plan Piloto Post Bachillerato de la Universidad Casa Grande . La joven de 24 años, cursó 18 materias interfacultad de Comunicación y Artes Escénicas. Una malla que completó en 5 años.

Los mitos alrededor del Síndrome de down

Uno de los que más se repite es la edad a la que puede aspirar un nacido con síndrome de down, la idea de que "van a morir jóvenes". Para poner un ejemplo, al revisar el reparto de la obra Vuela, el actor más longevo tiene 64 años de edad. Y según registros del INEC, la mayoría de los ecuatorianos con este diagnóstico supera los 50 años actualmente.

Otro mito es que "las personas con discapacidad o con síndrome de down no van a llegar a ninguna parte y no pueden avanzar. Eso no está bien, tenemos que darles las oportunidades y que puedan desarrollar su potencialidad". Así lo reconoce Laura María Noboa, directora general de Fasinarm, para ella se trata de motivarlos desde que son pequeños para convertirse en "señores de sí mismos".

"No debemos verlos como angelitos", resalta Maricé Armijos de 2 Latidos. Al igual que cualquier ser humano, las personas con síndrome de down tienen su temperamento y personalidad.

​​Con todos estos puntos coincide Ximena Gilbert, madre de un joven con síndrome de down y coordinadora de inclusión del Municipio de Guayaquil. Jorgito o 'Chiqui' -como lo llama con cariño- ya tiene 17 años y se está preparando para convertirse en un emprendedor. "Como familia notamos que lo de Jorgito es la atención al cliente, el estar con gente le encanta, es muy servicial", dice Ximena.

Hace dos meses, Jorgito tuvo que ser hospitalizado por un derrame pleural en el pulmón izquierdo. Luego de cirugía y un tiempo en Cuidados Intensivos, se recuperó para seguir soñando. El mayor consejo de Ximena es que en "los momentos más oscuros, hay que dejarse abrazar por Dios".Situaciones complejas que ocurren en cualquier proceso de paternidad, de hijos con discapacidad o sin ella. Jorgito es el mayor de 4 hermanos, solo él tiene discapacidad. Un mito más -acota la experiencia de Ximena- si el primer hijo tiene síndrome de down no significa que en los demás se repetirá el cromosoma extra.