Consulta popular 2025 | Instituciones educativas que funcionarán como recintos electorales tendrán clases virtuales

En el marco de un evento en la unidad educativa intercultural Kitu Kara de Calderón, norte de Quito, la ministra de Educación, Alegría Crespo, informó que todo está listo para la consulta popular 2025.

4 005 instituciones educativas y 71 institutos y universidades servirán de recintos electorales.

Crespo anunció que en esta ocasión ningún establecimiento suspenderá clases, los estudiantes de los recintos tendrán clases virtuales.

"El viernes 14 como el lunes 17 de noviembre tenemos a 4 005 instituciones educativas que son recintos electorales, en las cuales tendremos no presencialidad", dijo la Ministra.

Dijo que se espera que con el voto facultativo, 450 000 estudiantes de entre 16 y 18 años podrán ejercer su derecho al voto la jornada del domingo 16 de nombre.

