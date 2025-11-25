Quito | Padres de un niño con atrofia muscular denuncian falta de medicinas para su hijo

La <b>Fundación Manitos de Amor</b> denunció que Gael, un niño esmeraldeño de 5 años diagnosticado con <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/atrofia-muscular-espinal target=_blank>atrofia muscular espinal</a>, no recibe sus medicinas desde nueve meses, pese a ganar una acción judicial. L<b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/maria-jose-pinto-retos-ministerio-salud-GA10456264 target=_blank></a> <b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/expertos-tratamientos-cancer-encuentro-quito-DB10446353 target=_blank></a>