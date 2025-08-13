Fundación Metrofraternidad lanza campaña para salvar el corazón de Pauleth

En la comunidad de Yanaloma, en Atuntaqui, vive Pauleth Córdova, una niña de cinco años que convive a diario con el cansancio y la falta de aire. Aunque disfruta jugando con su hermana mayor, muchas veces debe detenerse por agotamiento.

Su vida cambió cuando, durante una brigada médica, la Fundación Metrofraternidad detectó que padecía Persistencia del Conducto Arterioso (PCA), una afección cardíaca congénita que altera el flujo sanguíneo entre el corazón y los pulmones. La única solución es una cirugía correctiva que debe realizarse en las próximas semanas para evitar complicaciones irreversibles.

“Nos decían que era normal que se canse o que sangre por la nariz, pero algo en mi corazón me decía que no estaba bien. Cuando por fin nos confirmaron el diagnóstico, sentí miedo, pero también esperanza, porque está en buenas manos gracias a la Fundación Metrofraternidad. Ahora solo queremos verla crecer sana”, cuenta Nancy Tituaña, madre de Pauleth.

El Dr. Jaime Pinto, cirujano cardiovascular voluntario de Metrofraternidad, explicó que el procedimiento permitirá cerrar el conducto, normalizar el flujo sanguíneo y mejorar la calidad de vida, para que Pauleth pueda desarrollarse y jugar con normalidad.

La Fundación Metrofraternidad, con más de 38 años de trayectoria, gestiona cirugías de alta complejidad para niños y adolescentes de escasos recursos, gracias a médicos voluntarios y donantes solidarios. La operación de Pauleth tiene un costo aproximado de USD 6 000, y cada contribución se destinará directamente a financiar su tratamiento.