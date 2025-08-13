Reinventarse después de los 50 años: claves para que el talento senior conquiste el mercado laboral

En un mercado laboral cambiante como el ecuatoriano, reinventarse profesionalmente después de los 50 años es cada vez más posible y valorado. Según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) del segundo trimestre de 2025, la tasa de empleo adecuado a nivel nacional es del 34,6 %, mientras que la informalidad supera el 50 %, con mayor incidencia en zonas rurales y en mujeres.

Este panorama representa un desafío para los profesionales mayores, pero también abre oportunidades para quienes logran adaptarse a las nuevas exigencias del entorno laboral. En Ecuador, la población mayor a 50 años aporta experiencia, compromiso y habilidades blandas consolidadas, cualidades muy apreciadas por las empresas.

La reciente adquisición de Adecco Ecuador por parte de SGF Global ha fortalecido la oferta de servicios como nearshoring, Employer of Record (EOR) y outsourcing estratégico, alineados con las tendencias globales. Esto ha impulsado la demanda de perfiles versátiles y en constante actualización, especialmente en tecnología, logística y consumo masivo.

"El desafío más apremiante para las empresas no es solo encontrar talento, sino también retenerlo en un entorno cada vez más competitivo", explica Viviana Rodríguez, directora de Operaciones de SGF Global Ecuador.

Cinco claves para reinsertarse laboralmente después de los 50: