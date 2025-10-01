EXPOTEC 2025 reunirá innovación, academia e industria para impulsar la transformación tecnológica del país

Quito se prepara para recibir la nueva edición de EXPOTEC 2025, la que busca conectar la tecnología, innovación, industria y academia, organizada por el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha (CIEEPI). El evento se desarrollará los días 15, 16 y 17 de octubre en la sede El Bosque de la Escuela Politécnica Nacional, y contará con la participación de empresas, líderes, investigadores y autoridades del sector energético y tecnológico.

La agenda incluye exposiciones de soluciones innovadoras, un congreso académico internacional con ponencias de alto nivel, espacios de networking y demostraciones de proyectos que buscan fomentar la investigación científica, la sostenibilidad y la conexión entre industria y universidad. Según el CIEEPI, se espera la asistencia de más de 4.500 profesionales del país y la región.

Uno de los ejes centrales será el desarrollo sostenible, con énfasis en el uso de energías renovables, nuevas fuentes energéticas y eficiencia en generación eléctrica.

Frente al déficit energético nacional, EXPOTEC abordará propuestas como el aprovechamiento de la biomasa en ingenios azucareros, la consolidación de la energía hidroeléctrica con proyectos como Río Santiago, y la incorporación de alternativas como la energía termoeléctrica en Chachimbiro. También se analizarán esquemas de participación conjunta con el sector privado, incluso con miras a la privatización parcial del sector energético.

La feria abrirá espacios de discusión sobre la aplicación de tecnologías en salud, educación y construcción, buscando fortalecer alianzas estratégicas y nuevas oportunidades de inversión. EXPOTEC 2025 se perfila como un punto de encuentro decisivo para impulsar la transformación tecnológica y energética del Ecuador