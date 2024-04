La educación de los niños con autismo aún es un desafío para Ecuador

No solo que esto no ocurre, sino que en muchos casos, a criterio de la especialista, ni los profesionales de la salud ni los educadores saben bien cómo detectarlo y manejarlo.

Paulina Haro reitera que tanto la Constitución, como la Ley de Educación Intercultural, garantizan el derecho a la Educación y disponen que la escuela que educará al menor haga adaptaciones curriculares para este alumno.

Esto, no solo que no se cumple, sino que en el país, el Ministerio de Educación no tiene una regulación para determinar el ingreso a la docencia. "Un título por sí solo no avala que tengas las competencias. Por eso hay tantos casos de violencia física, psicológica e incluso sexual en niñas, niños y adolescentes", agrega Haro.

Para Andrea Vicente, el caso del niño agredido en Ibarra solamente ratifica la falta de preparación de los profesionales en Ecuador. "Es posible que el educador no haya tenido las herramientas para gestionar la crisis", comenta.

Pero esto deviene en un problema mayor: la discriminación. Haro asegura que, a raíz de este caso, padres y madres de familia pedían que el niño vaya a "una escuela especial", cuando lo adecuado es que se desarrolle con sus pares, en el entorno en el que estará toda su vida.

Si bien el trastorno del espectro autista es considerado una discapacidad, no limita a quienes lo presentan. Sin embargo, señala que hay muchos niños que están fuera del sistema educativo, por miedo de los padres, "porque ya han sido agredidos o porque los docentes en las escuelas no están capacitados".

A ello se suman los altos costos de los servicios que, en algunos casos, requieren las niñas y niños con esta condición. El precio de las terapias particulares va entre los USD 30 y USD 50, por lo que muchos no pueden acceder a ellas, y menos si se requieren diariamente.