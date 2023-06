El término adecuado para referirse a esta condición es Trastorno del Espectro Autista (TEA) , que no es una enfermedad cerebral ni una discapacidad. Es una condición de origen neurológico y genético, que se inicia en la etapa de la infancia y permanece toda la vida , indica la psicóloga infantil Liliam Ochoa .

Se trata de sensibilizar y concienciar a la población acerca de la neurodiversidad del espectro autista, destacando el respeto, el acompañamiento y la no discriminación .

Cada 18 de junio se celebra el Día Mundial del Orgullo Autista , una efeméride orientada a disminuir la discriminación e impulsar la aceptación hacia las personas que presentan autismo , condición de origen neurológico, que no es una enfermedad.

Pero esto no significa que hay diferentes grados de autismo o que hay unos niveles más severos que otros, dice Ochoa, lo que es diferente es la necesidad de tratamiento que requiere cada persona, porque ninguna es igual a otra y por eso es necesario hacer una evaluación, ya que lo primordial es tener un diagnóstico .

Muchas veces la baja interacción social, la falta de empatía o no responder cuando se los llama, se suele asociar de forma errónea a un mal comportamiento del niño.

El niño puede tener un retraso en el desarrollo del habla, presentar dificultades para iniciar o mantener conversaciones, utilizar un lenguaje inusual o repetitivo, y tener dificultades para entender o responder a las expresiones faciales, gestos y señales no verbales.

Cuando María Paula tenía dos años y su hermano mayor tres, su madre Mónica Plaza notó que su comportamiento no era igual y empezó a preocuparse.

Estudios divulgados por la OMS revelan que las personas con TEA, por lo general, tienen distintas maneras de aprender, moverse o prestar atención. Y señalan que “no todos los niños con TEA son no verbales, no todos tienen conductas agresivas, algunos tienen ciertas habilidades más desarrolladas que otras y algunas más por desarrollar". Por eso el tratamiento es personalizado.

"Un diagnóstico nunca es fácil, hay que dejar sueños y metas, hay tener sueños nuevos, pero con mucha dedicación se puede salir adelante", dice Mónica, al tiempo de resaltar la importancia de las terapias.

Su día a día cambió desde que su hija fue diagnosticada: "Yo dejé de trabajar, dejé mi carrera, me dediqué 100% a mi hija. Lo dejé todo y me he dedicado a ella, pero nos ha servido a ambas en este proceso".