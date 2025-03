La Corte Constitucional no dio paso al divorcio unilateral. En una sentencia dividida, de cinco jueces contra contra cuatro, la mayoría decidió negar la demanda para eliminar las causales de divorcio y para que se permita que el matrimonio termine cuando uno de los dos integrantes de la pareja ya no quiera estar casado.

El demandante alegó que exponer este tipo de problemas personales y la vida privada es inconstitucional y que el Estado no puede obligar a una persona a seguir casada si ya no lo desea. La Corte Constitucional determinó que esas circunstancias no violan derechos. Sin embargo, exhortó a la asamblea a que reforme las leyes para garantizar la confidencialidad de los procesos judiciales sobre divorcios.

