Ben y Jennifer G. continuaron por caminos separados. En el 2024 se conoció que su inesperada unión con la artista con ascendencia hispana iba en picada, y en finales de agosto se confirmó lo inevitable, el divorcio , ya no estaban juntos. Ella le pidió la separación oficial en papel. Los rumores alrededor no hicieron falta, pese a que intentaron mantenerlo en privado.

Una vez más soltero el actor de exitosas películas parece sortear la posibilidad mental de volver con una de sus esposas, Garner, así lo ha revelado una fuente cercana al intérprete de la plataforma Page Six. El sujeto afirmó que Ben desearía tener una nueva oportunidad, solo "si se da en el tiempo adecuado", y esto lo expresó quizá por la relación activa de Jennifer con John Miller.

“Pero, por otro lado, Ben sabe que ahora mismo no es algo realista en este momento de sus vidas", aseguró la misma fuente, "él jamás se metería entre ellos", manifestó sobre el intento de iniciar una nueva relación.

Sin embargo, los pensamientos de Affleck no estarían alineados a los de Garner, ya que ella está feliz y plena con Miller, "el sentimiento no es mutuo", aseguró otra fuente del medio mencionado anteriormente, y manifestó que la actriz se encuentra en un buen estado con quien es su pareja en la actualidad, y no tendría las mismas intenciones que Ben.