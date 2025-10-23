Sociedad
Ecuador lidera publicaciones en revistas con cuestionado rigor académico

Científicos advierten sobre prácticas deshonestas de algunos investigadores, así como engaños dirigidos a quienes recién comienzan a publicar.

   
La alerta vino desde Perú. Un investigador de la Universidad Científica del Sur, que se encarga de analizar las publicaciones académicas, procesó los datos de las revistas que fueron excluidas de Scopus, la principal y más prestigiosa base de datos de este tipo de publicaciones, que se destaca por sus filtros de calidad para aceptar revistas con artículos de alto impacto científico.

Encontró que entre 2022 y 2024, Ecuador lidera el ranking de países de la región, cuyos investigadores publican en estas revistas, eliminadas del Scopus por falencias en rigurosidad académica, discusión en su calidad o directamente a deshonestidad. Perú está en segundo puesto.

Percy Mayta, investigadora de la Universidad del Sur de Perú, dijo:

"Para la mayoría de rankings universitarios es muy importante las publicaciones, pero si no tienes mecanismos de control y vigilancia, puede ser que alguno de estos se desvíe y este envuelto en malas prácticas".

En el listado de universidades ecuatorianas que más publicaciones suman están:

  • Universidad de Israel con 62 %
  • Tecnológica Empresarial de Guayaquil 47 %
  • Especialidades Turísticas 44 %
  • Estatal Sur de Manabí 38 %
  • Técnica de Babahoyo 30 %

    • Parte de estas publicaciones se hacen en revistas consideradas depredadoras.

    También existe otro fenómeno. En redes sociales se ofrecen coautorías con tarifas.

    "Básicamente, sacan anuncios en redes sociales, les dicen, ustedes me pagan USD 200, USD 300 y le incluyo como coautor de esta publicación".

    Santiago Ron, investigador docente PUCE

    La editora de la revista Íconos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales matiza este índice. Señala que algunas publicaciones muy prestigiosas cobran porque no cuentan con fondos universitarios, pero mantienen su rigurosidad.

    Y que en otros casos los autores que no son expertos en la publicación de artículos y son engañados para publicar en revistas que fueron compradas y ya no manejan los estándares de Scopus.

    "Quizás lo que nos falta es conocer más capacitación y mayor conocimiento de cómo funciona el mundo editorial. De cerciorarse, de estudiar a la revista antes de enviar el artículo".

    Jenny Pontón, editora revista Íconos

    La Universidad Israel rebate esas cifras. Dice que entre 2022 y 2024 han publicado 110 artículos y no 45 como está en el estudio. De ellos, solo 28 están en revistas que fueron excluidas.

    "Cuando nosotros publicamos, cumplía con todas las normas de calidad. Cabe recalcar que esta revista, y viendo también como fue bajando de cuartil, nosotros con un plan de mejoras comenzamos a trabajar y en 2024, para finalizar, ya no se publicaron en estas dos revistas que salen en esta investigación".

    Paúl Baldeón, evaluación interna de la Universidad Israel

    La publicación en revistas indexadas de calidad es requisito legal para la recategorización de los docentes y les permite acceder a aumentos de sueldo y financiamiento. En el caso de las universidades, es uno de los criterios que se usa para su categorización.

