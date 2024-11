Ecuador celebra el Día de Todos los Santos este 1 de noviembre

El origen de esta fecha no ha podido determinarse con certeza. Su inicio apunta al año 609, cuando el papa Bonifacio IV fijó al 13 de mayo para su conmemoración. Luego, el papa Gregorio III la pasó para el 1 de noviembre.

Por años, la celebración estaba limitada a Roma, pero en el año 837 el papa Gregorio IV la estableció como una celebración oficial y se extendió a toda la iglesia.

En esta fecha se celebra a todos los santos que no han sido canonizados y, por lo tanto, no tienen un día particular.