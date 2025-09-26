Cada 26 de septiembre, Ecuador celebra el Día de la Bandera Nacional, una fecha de profunda significación cívica. Este día no solo conmemora la creación del emblema nacional, sino que también es el marco para el solemne Juramento a la Bandera, donde los estudiantes de tercero de bachillerato se comprometen a honrar y ser leales a la patria. La ceremonia, que incluye la proclamación de abanderados y escoltas por su excelencia académica, busca fortalecer el sentido de identidad y pertenencia en las nuevas generaciones.

La elección de esta fecha se remonta a un decreto emitido por el Congreso Nacional en 1955. Sin embargo, su origen histórico es anterior, específicamente el 26 de septiembre de 1860, cuando el entonces presidente Gabriel García Moreno ordenó la reintroducción de los colores de la Gran Colombia en la bandera nacional. Esta decisión fue ratificada un año después por la Convención Nacional y formalizada con un decreto posterior en 1955, estableciendo la conmemoración anual obligatoria.

El significado de los colores del tricolor ecuatoriano, que se oficializó con el escudo en el centro, es un recordatorio de la historia y los valores de la nación. El amarillo simboliza el oro, la riqueza y los recursos naturales del país. El azul representa tanto el océano como el cielo, mientras que el rojo evoca la sangre de los héroes que lucharon por la libertad. Esta composición no fue inmediata; la bandera ecuatoriana pasó por un total de ocho transformaciones a lo largo de su historia hasta alcanzar su forma definitiva.

