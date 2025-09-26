Sociedad
Ecuador celebra el Día de la Bandera Nacional

Cada 26 de septiembre, el país conmemora el símbolo patrio con ceremonias en las que los estudiantes de tercero de bachillerato reafirman su lealtad a la patria, en una tradición que se remonta a 1860.

   
    El 26 de septiembre se celebra el día de la bandera ecuatoriana( Foto de Pinterest )
Cada 26 de septiembre, Ecuador celebra el Día de la Bandera Nacional, una fecha de profunda significación cívica. Este día no solo conmemora la creación del emblema nacional, sino que también es el marco para el solemne Juramento a la Bandera, donde los estudiantes de tercero de bachillerato se comprometen a honrar y ser leales a la patria. La ceremonia, que incluye la proclamación de abanderados y escoltas por su excelencia académica, busca fortalecer el sentido de identidad y pertenencia en las nuevas generaciones.

La elección de esta fecha se remonta a un decreto emitido por el Congreso Nacional en 1955. Sin embargo, su origen histórico es anterior, específicamente el 26 de septiembre de 1860, cuando el entonces presidente Gabriel García Moreno ordenó la reintroducción de los colores de la Gran Colombia en la bandera nacional. Esta decisión fue ratificada un año después por la Convención Nacional y formalizada con un decreto posterior en 1955, estableciendo la conmemoración anual obligatoria.

El significado de los colores del tricolor ecuatoriano, que se oficializó con el escudo en el centro, es un recordatorio de la historia y los valores de la nación. El amarillo simboliza el oro, la riqueza y los recursos naturales del país. El azul representa tanto el océano como el cielo, mientras que el rojo evoca la sangre de los héroes que lucharon por la libertad. Esta composición no fue inmediata; la bandera ecuatoriana pasó por un total de ocho transformaciones a lo largo de su historia hasta alcanzar su forma definitiva.

La bandera del Ecuador en la Cima de la Libertad y Templo de la Patria
La bandera del Ecuador en la Cima de la Libertad y Templo de la Patria ( Foto web )

Para esta fecha, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, organiza una serie de eventos conmemorativos en todo el país. El acto central incluyó la izada de las ocho banderas históricas que ha tenido Ecuador desde 1809 hasta el presente. Estos actos, realizados en lugares emblemáticos como la Cima de la Libertad, buscan recordar la evolución del símbolo patrio y honrar a los antepasados que guiaron a la nación por el sendero del honor y la libertad.

El himno a la Bandera Nacional, creado por el ambateño Ángel Rivadeneira Pérez en 1936, complementa la solemnidad del día. La ceremonia del juramento estudiantil es el punto culminante, donde los alumnos se arrodillan y, con la frase "Sí juro", reafirman públicamente su respeto y vinculación con el país. Este ritual no solo es una tradición, sino una oportunidad para que los jóvenes refuercen su compromiso cívico y entiendan el valor de la identidad nacional.

Finalmente, para honrar adecuadamente la bandera, existen reglas de uso protocolario. La bandera debe estar siempre en buen estado, sin roturas ni decoloraciones. En actos oficiales, su posición es a la derecha de la mesa directiva, y debe ser resguardada en caso de lluvia. Estas indicaciones garantizan que el símbolo de la nación sea tratado con el respeto que merece, como un emblema que representa la historia de gloria y el futuro de esperanza de todos los ecuatorianos.

