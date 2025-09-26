Clima: Cielos despejados pero persisten intensas lluvias en la Amazonía

Este viernes 26 de septiembre se prevén lluvias fuertes en la Amazonía, con una radiación muy alta en la Sierra y Costa, según Inamhi.

Región Costa: En la región Litoral, se prevén cielos parcialmente nublados en toda la región con precipitaciones solo en Santo Domingo. La temperatura más baja será de 20 °C, y la más alta de 34 °C. Se prevén niveles de radiación altos y muy altos en toda la región.

Región Sierra: Se prevén cielos despejados en toda la región, con leves precipitaciones en Carchi, Pichincha y Azuay. La temperatura más baja será de 8 °C, y la más alta de 24 °C. Los niveles de radiación serán altos, pero en Imbabura, Pichincha y Loja será extremadamente alta. Recuerde evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00.

Región Amazónica: Continúan fuertes lluvias en toda la región. La temperatura mínima será de 17 °C y la máxima será de 31 °C. Los niveles de radiación UV serán altos.

Región Insular: Para el archipiélago de Galápagos, se anticipan cielos parcialmente despejados con leves lluvias. La temperatura suave mínima de 20 °C y una máxima de 28 °C. Los niveles de radiación serán altos y muy altos en toda la región.