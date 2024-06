En la mente de Gabriela Quezada se mantiene viva la imagen su hija, Mara, quien permaneció un día entubada en la sala de neonatología del hospital Marco Vinicio Iza de Sucumbíos. "Nació el 13 de mayo de 2020 en un parto por cesárea de emergencia, tras 38 semanas de embarazo. Mi nena tuvo una asfixia severa por lo que requirió observación médica permanente". También le pusieron una máscara para que la niña pueda respirar. No obstante, la madre notó que la bebé tenía 40 grados de temperatura y su estado de salud se agravó. Presentó otros problemas como distensión abdominal, lesiones en la piel que comenzó a ponerse de color morado. Le realizaron varios exámenes, pero Mara murió el 20 de mayo de un paro cardiorespiratorio, causado por una enterocolitis necrotizante. Una extraña bacteria atacó la zona intestinal. "Ocasionó una hemorragia severa en el intestino, estómago y pulmón", narró la mujer a Ecuavisa.com. Su nena es uno de los neonatos que fallecieron en ese centro asistencial desde 2020 hasta febrero del 2024. Según el informe número MSP-VAIS-2024-002-INF del Ministerio de Salud Pública y que fue difundido por el asambleísta Comps Córdova Díaz, en ese centro asistencial fallecieron 137 neonatos desde 2020 hasta febrero de 2024. Por eso, el legislador anunció en su cuenta de X (antes Twitter) que la Asamblea pidió al presidente Daniel Noboa Azín que se declare a ese centro asistencial y todo el sistema de salud de Sucumbíos en emergencia. El objetivo es investigar y frenar las continuas muertes de neonatos. "Pare la indolencia de su Gobierno, atienda la exigencia de la Legislatura", escribió en esa red social. Le puede interesar: Neonato fue hallado en un baño del Hospital del Día de Cotocollao, norte de Quito

Con 102 votos, el Parlamento resolvió pedirle al primer mandatario que atienda esa necesidad. Asimismo -acotó el asambleísta de Sucumbíos- Noboa tendrá que exponer sus acciones y soluciones para proteger la vida de los neonatos y el fortalecimiento de la salud pública con equipamiento, infraestructura, medicinas, ambulancias y personal médico, en Sucumbíos. "En tan solo siete años, destruyeron la salud, pasamos de tener dignidad a desolación y muerte". En una entrevista con Ecuavisa.com, el asambleísta dijo que la realidad de los neonatos es muy preocupante porque en este año van tres fallecidos, lo cual nunca debería suceder. Recordó el caso de seis que murieron, en julio de 2021. Se presentó las denuncias en la Fiscalía, pero el tema no ha avanzado. "El mismo Ministerio, dentro de las comparecencias que se hizo a través de la misma Comisión de la Niñez y Adolescencia, nos sostuvieron que hubo un virus llamado klesielle pneumoniae que se debe al aseo y mantenimiento de la infraestructura", expresó Córdova. Ese virus fue el que afectó -según el legislador- a los bebés. "No se ha controlado por la falta de recursos, no han invertido" y el hospital no se ha potenciado pese a que se incrementa la demanda. En tanto, las familias de los 137 neonatos continúan llorando su muerte. Ahora, Quezada es parte de una agrupación que se llama Justicia para Nuestros Bebés. En un grupo de whatsapp, los padres y madres se mantienen comunicados para darse apoyo emocional y asesoría, pues afirman que han sido abandonados por parte de las autoridades. Al momento, analizan presentar acciones legales contra las autoridades por todo lo que ha pasado. Le puede interesar: Un inusual parto de trillizos ocurrió en un hospital de Cuenca

"La salud en Sucumbíos está hecha pedazos en la actualidad"

Comps Córdova, asambleísta

El asambleísta Comps Córdova en una entrevista con Ecuavisa.com, el 11 de abril. ( )

Su objetivo no es recibir un beneficio económico, sino que se haga justicia y que no se vuelvan a repetir hechos similares. También pedir al Ministerio de Salud que mejore la infraestructura del Hospital Marco Vinicio Iza con más equipamiento y personal. Otros familiares de los infantes continúan con las secuelas emocionales y prefieren no recordar lo que pasó. "No estoy en condición para hablar, ya que no es fácil para mí. No quiero topar este tema tan triste", dijo la pariente de uno de los neonatos fallecidos. Por el Día del Niño que se conmemoró ayer, 1 de junio de 2024, algunos personas publicaron, en sus estados de whatsapp, las fotografías de los infantes que perdieron la vida. Escribieron decenas de mensajes recordándolos y pidiéndole a Dios que los cuide en el cielo. Algunos padres aún lloran y requieren atención psicológica. De forma constante, sueñan con sus bebés como si no hubieran muerto y que crecen en sus familias como cualquier niño de su edad. Quezada afirma que en el grupo se cuentan las historias de vida de cada familia. Pese a que han transcurrido años desde la muerte de algunos neonatos, las huellas de dolor y angustia se mantienen vivas como si todo hubiera ocurrido ayer o hace pocos días. Le puede interesar: Los bancos de leche humana en Ecuador son un soporte para madres y sus recién nacidos

Ángel Bonilla fue presidente del Colegio Médico de Sucumbíos y trabajó en el Hospital Marco Vinicio Iza al momento que comenzó la problemática. Con base en los datos neonatología de 2020, contó que algunos bebés llegaron con partos efectuados en casas, otros en emergencias. También hubo casos de madres que no se hicieron controles prenatales adecuados o no los tenían. Asimismo, hubo problemas al momento de dar a luz y eso provocó que los bebés nazcan con las defensas disminuidas. Algunos ingresaron a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de neonatología. "Se les daba algunas atenciones necesarias con los protocolo del MSP, pero lamentablemente algunos niños fallecieron", dijo. "Había que tomar siempre en cuenta el antecedente obstétrico de la madre y cómo fue el parto del bebé. Si fue bien atendido o no, pues algunas mujeres dieron a luz en sus domicilios o con parteras". También hubo déficit de implementos o medicinas que el MSP no proveía, lo cual influyó en la salud de los recién nacidos. Por ejemplo, no había suficientes termocunas. Además, no todas funcionaban adecuadamente y algunas estaban dañadas por el paso del tiempo. No recibían mantenimiento adecuado. No había suficiente oxígeno para todo el hospital. Había déficit de medicinas como bicarbonato de sodio o antibióticos. Se les mandaba a comprar a los papás y no tenían dinero para conseguir lo que necesitaban. En cuanto a la bacteria, se hizo un estudio posterior tras las denuncias y se determinó esta que creció en medio de UCI de neonatología. "Se tuvo que cerrar y fumigar". Le puede interesar: Médicos acusados en el caso Neonatos son condenados a un año de prisión

Problemas de infraestructura

Córdova afirma que en el Hospital Marco Vinicio Iza hay problemas como déficit de especialistas. Solo hay uno de imagenología. "Solo atiende a los pacientes internos, ¿qué pasa con los externos? Todo mandan afuera". Personal médico de ese centro asistencial señaló a Ecuavisa.com que se necesita dos o tres profesionales para neonatología, pues se recibe una gran cantidad de pacientes de la provincia Orellana e incluso de Colombia. Lo mismo en el área de cirugía en general. El problema es que, como esta casa de salud se ubica en una provincia amazónica, a los médicos no les interesa trabajar allí. El aparato portátil de rayos X está dañado. Además, de ocho ambulancias, tres se encuentran operativas y una se utiliza para hacer traslados desde Nueva Loja hasta Quito. Hace falta insumos como tubos endotraquiales y vías umbilicales. Tampoco hay medicamentos como protectores gástricos (omeprazol inyectable) y analgésicos para el dolor como diclofenaco, tramadol o antinflamatorios. Las termocunas son antiguas, pero todas están funcionando al 100% de su capacidad. Son pocas y la demanda es creciente. Asimismo, se indicó que cuatro ventiladores no están operativos por falta de mantenimiento y repuestos. Ante esas inquietudes, Ecuavisa.com acordó una entrevista con el equipo de comunicación del Hospital Marco Vinicio Iza, a las 18:00 del pasado jueves 30 de mayo, pero ninguna autoridad se presentó en la sesión de ZOOM. Al otro día, un funcionario indicó que "ya no pudimos regresar de territorio". Se volvió a pedir otra reunión, pero no contestó el mensaje. Le puede interesar: Muere la bebé palestina rescatada del vientre de su madre tras un ataque israelí

🔴 Presidente @DanielNoboaOk pare la indolencia de su Gobierno, atienda la exigencia de @AsambleaEcuador y declaré en EMERGENCIA al #HospitalMarcoVinicioIza y al Sistema de Salud Pública de #Sucumbíos para investigar y frenar las continuas muertes de neonatos. De 137 casos desde... pic.twitter.com/OZ5TIw7Kmh — Comps Córdova Díaz (@CompsCordova) May 31, 2024