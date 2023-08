Emilia cumplió tres meses de nacida y su madre, Lizeth Gómez, debió regresar al trabajo. Para que su niña no tomara leche de fórmula, y como ella producía el alimento en cantidad suficiente, decidió hacer su propio banco de leche para que se alimentara mientras ella estaba fuera. Su idea fue un éxito, la pequeña Emilia creció alimentada siempre por la leche de su madre.

Pero Lizeth siempre se preguntó qué habría hecho si, por cualquier circunstancia, no era capaz de dar de lactar a su hija. Fue esta idea la que la motivó a donar la leche que había guardado para que alimentara a pequeños en diversas condiciones, pero también ayudara a madres para quienes la lactancia no fuera una opción.

"Aunque forma parte del proceso natural de la maternidad, muchas veces lo damos por hecho y no nos damos cuenta que es algo complejo", comenta Gómez, conmovida. Y añade: "a veces los bebés no se agarran del seno, las mamás tampoco sabemos cómo acomodarlos, no producimos suficiente, hay lesiones. No es un proceso fácil para todas".