Consejos para madres y padres de familia por el regreso a clases de sus hijos

Los estudiantes del régimen Sierra-Amazonía regresarán a clases desde el próximo 1 de septiembre del 2025 y no solo los más jóvenes necesitan consejo sobre la etapa escolar.

El regreso a clases también supone un reto para las madres y padres de familia, quienes también necesitan de sugerencias, consejos y recomendaciones para ayudar a su hijos ya sea en la escuela o colegio.

En este contexto, la Unicef presentó ocho consejos para que los padres brinden un proceso de aprendizaje seguro a los más pequeños de casa.

