Sociedad
25 ago 2025 , 15:00

Consejos para madres y padres de familia por el regreso a clases de sus hijos

La Unicef sugiere conversar con sus hijos acerca de cómo les va en la escuela, qué están aprendiendo, además de brindarles horarios y actividades en casa.

   
    Imagen referencial para graficar cómo una madre guía a su hija en las tareas escolares.( Pexels )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Canal WhatsApp
Newsletter

Los estudiantes del régimen Sierra-Amazonía regresarán a clases desde el próximo 1 de septiembre del 2025 y no solo los más jóvenes necesitan consejo sobre la etapa escolar.

El regreso a clases también supone un reto para las madres y padres de familia, quienes también necesitan de sugerencias, consejos y recomendaciones para ayudar a su hijos ya sea en la escuela o colegio.

En este contexto, la Unicef presentó ocho consejos para que los padres brinden un proceso de aprendizaje seguro a los más pequeños de casa.

  • 1) Converse con sus hijos e hijas sobre cualquier preocupación que tengan sobre la vuelta a la escuela.
  • 2) Mantenga una comunicación abierta y regular con las y los docentes y personal escolar, esto les permitirá estar al tanto de los avances de sus hijas e hijos y ayudarles a resolver cualquier problema que pueda surgir.
  • 3) Acompañe el aprendizaje de sus hijas e hijos, pregúntenle sobre lo que están aprendiendo y ayúdelos a resolver problemas para asegurarse de que estén comprendiendo el contenido o acompáñelos con cualquier preocupación que tengan.
  • 4) Ayude a sus hijas e hijos a establecer metas para su aprendizaje y desarrollo, y apóyelos para alcanzarlas.
  • 5) Ayude a sus hijas e hijos a desarrollar habilidades para ser independientes, como organizar su mochila y apoyarles para que logren hacer su tarea de manera autónoma.
  • 6) Asegúrese de que sus hijas e hijos tengan un lugar seguro, cómodo y tranquilo, así como los materiales necesarios para estudiar y hacer tareas escolares.
  • 7) Establezca un horario regular para el aprendizaje de sus hijas e hijos, esto les ayudará a mantenerse enfocados y les dará una estructura diaria.
  • 8) Incluya en la rutina de sus hijos e hijas actividades deportivas, lúdicas y artísticas.

