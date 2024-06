En el tema de los prestadores externos, que son 420, y que durante varios meses han denunciado falta de pagos, Peña sinceró las cifras. La deuda con ellos es de USD 1 300 millones y la disposición que ha dado es que su administración priorice los desembolsos.

"Las consultas que se privilegien y los pagos que vamos a privilegiar son aquellos que tienen problemas graves; por ejemplo, problemas cardíacos, de riñones y cáncer", especificó Peña.

Pero hay inconvenientes, que la autoridad reconoce, con los proveedores cuyas deudas no están auditadas. Por eso anunció que conseguirán sus propios auditores; mientras tanto, explicó que la deuda actual se está pagando "con el flujo para que no cierren. A mí no me interesa que los prestadores quiebren".

Lea además: IESS: ¿Cómo acumular y retirar Fondos de Reserva?

El IESS, según él, busca estrategias para disminuir las derivaciones de pacientes, sobre todo en servicios odontológicos y consulta externa. Deberán poner operativos estos servicios en sus hospitales.

El Seguro Social brinda USD 16 millones de prestaciones anuales, 60 % están dentro de su infraestructura y el 40 % se apoyan en prestadores externos.