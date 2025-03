Alrededor de las 21:00 del miércoles 12 de marzo, una mujer fue asesinada en las calles 39 y F, en el suroeste de Guayaquil.

Los policías llegaron al sitio y acordonaron la vía mientras el personal de criminalística realizaba las tareas de investigación. La víctima no pudo ser identificada porque no tenía su cédula y los habitantes indicaron que no vivía en el sector.

No fue el único crimen en el suburbio. A las 22:00, un hombre de 30 años fue acribillado por un sicario mientras caminaba por las calles 6 de marzo entre Camilo Destruge y García Goyena.

Los policías identificaron a la víctima e informaron que registra antecedentes penales.

En esas horas, un hombre fue victimado en Nueva Prosperina, otro ciudadano fue acribillado en Las Malvinas, mientras que otros dos hombres fueron asesinados en Pascuales, a las 23:00.

Esta madrugada, se reportaron crímenes en Horizontes del Fortín, noroeste de la ciudad, y en las calles La Octava y la Q, en el suroeste de Guayaquil.

Con estos sucesos, al menos 11 personas han sido asesinadas en Guayaquil desde la noche del miércoles 12 de marzo.