Seguridad
09 oct 2025 , 09:56

Un video captó cómo motorizados incendiaron un auto en Sangolquí; la Policía investiga presunta extorsión

Los sospechosos fueron detenidos, pero quedaron en libertad por falta de una denuncia.

   
Fuente:
propia
user placeholder

Televistazo
Un video grabado por vecinos muestra cómo un grupo de repartidores de comida rápida ataca a un auto a tal punto de hacerlo chocar contra un muro para incendiarlo, en Sangolquí.

Los cuatro ocupantes del auto, al ver la violencia con la que actuaron los agresores, escapan para ponerse a buen recaudo.

"Se dedicaban a extorsionar en el sector de San Pedro", comentó David Mejía, policía del cantón Rumiñahui.

Esto puso en alerta a personal de la Policía del sector y elementos de las Fuerzas Armadas, quienes a los pocos minutos lograron detenerlos. "Dos ciudadanos presentan antecedentes. Los cuatro ciudadanos son de nacionalidad ecuatoriana, del cantón Quinindé, Esmeraldas", agregó Mejía.

Sospechosos quedaron libres

El vehículo incendiado no registra novedades de robo, por lo que fue llevado a los patios de la Policía, en Cayambe.

Los sospechosos, por su parte, fueron puestos en libertad al no tener denuncia alguna sobre el delito de extorsión.

Sin embargo, personal de la Dinased emprendió investigaciones a fin de determinar las verdaderas causas de este evento que alarmó a los habitantes de la zona.

Noticias
