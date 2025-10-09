Un video captó cómo motorizados incendiaron un auto en Sangolquí; la Policía investiga presunta extorsión

Un video grabado por vecinos muestra cómo un<b> grupo de repartidores</b> de comida rápida ataca a un auto a tal punto de hacerlo chocar contra un muro para incendiarlo, en <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/sangolqui target=_blank>Sangolquí</a>. Los cuatro <b>ocupantes del</b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/ciclista-fallecio-atropellado-ruta-viva-IG10258202 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/manta-docente-atacado-fallecio-hospital-AG10254352 target=_blank></a>