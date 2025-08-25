Seguridad
Video | Momentos de terror vivieron pasajeros de un bus durante violento asalto en Quito

La Policía tiene en su poder el video y está en la búsqueda de los asaltantes.

   
    Momento del asalto con armas blancas a los pasajeros de un bus.( Captura )
Un video captó un violento asalto con armas blancas a los pasajeros de un bus de transporte público en Guamaní, sur de Quito, la tarde del domingo 24 de agosto.

Las imágenes muestran cómo un sujeto se encuentra de pie, vistiendo gorro de lana y una mascarilla. De inmediato se acerca a una pasajera y la amenaza con un cuchillo para arrebatarle su celular.

El pánico se riega entre el resto de pasajeros que intentan salir por la puerta trasera de la unidad. Por desgracia, en el interior del bus había más asaltantes que despojaron las pertenencias de los ciudadanos. En total seis antisociales.

El temor fuel tal que algunas personas casi saltaron del bus en pleno movimiento.

La Policía Nacional ya tiene en su poder el video y realiza las investigaciones del caso que se suscitó en los exteriores de la escuela Riobamba, en la avenida Pedro Vicente Maldonado, sur de Quito.

