Video | Momentos de terror vivieron pasajeros de un bus durante violento asalto en Quito

Un video captó un violento asalto con armas blancas a los pasajeros de un bus de transporte público en Guamaní, sur de Quito, la tarde del domingo 24 de agosto.

Las imágenes muestran cómo un sujeto se encuentra de pie, vistiendo gorro de lana y una mascarilla. De inmediato se acerca a una pasajera y la amenaza con un cuchillo para arrebatarle su celular.

