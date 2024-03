¿Qué es una versión libre y voluntaria, la diligencia que debe cumplir Carolina Jaume en el marco del caso Metástasis?

Este domingo 31 de marzo surgió otra noticia en el marco del caso Metástasis. La reconocida actriz y presentadora de TV Carolina Jaume fue convocada a rendir su versión libre y voluntaria. Lo debe hacer mediante una videoconferencia el martes 2 de abril a las 16:00.

El llamado surgió luego de que Mayra Salazar, una de las 52 procesadas en ese caso rindiera su testimonio anticipado. La relacionista pública mencionó que Jaume le había entregado un libreta donde constarían los nombres de los supuestos operadores de Xavier Jordán, otro de los implicados en la presunta red criminal que benefició al narcotraficante Leandro Norero, quien fue asesinado en la cárcel de Cotopaxi en octubre de 2022.

Las versiones libres y voluntarias, en el marco de una investigación penal, son comparecencias que se realizan únicamente ante la Fiscalía General del Estado (FGE), no ante un juez.

En una conversación con Ecuavisa.com, el abogado penalista Nino Cassanello subraya que la persona convocada no incurre en desacato si no se presenta, no obstante, la FGE insistirá en los llamados, e incluso puede coordinar con la fuerza pública para que el ciudadano requerido sea trasladado a una unidad judicial y cumpla con la diligencia.

"Ella debería presentarse", insiste Cassanello.

El jurista recalca que una versión libre y voluntaria es similar a un testimonio anticipado, tal como ocurrió con Mayra Salazar el jueves pasado. El ciudadano expone todo lo que tiene que decir y luego puede existir un interrogatorio por parte del fiscal. Sin embargo, también existe la posibilidad de que el convocado se presente y se acoja a su derecho al silencio.

"Si el fiscal ve que lo que usted tiene que decir es importante y abona a la teoría del caso, el fiscal, eventualmente, en la audiencia preparatoria del juicio, que es la próxima que se va a dar en el caso Metástasis, puede anunciar la versión (libre y voluntaria) como prueba testimonial", explica Cassanello.

En otro escenario, la versión que rinda el convocado puede que no sea de interés para el caso y simplemente se descarte el procedimiento.

La Fiscalía ha llamado a Jaume con base en el numeral seis del artículo 444 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esa normativa señala que es atribución del fiscal "recibir las versiones de la víctima y de las personas que presenciaron los hechos o de aquellas a quienes les conste algún dato sobre el hecho o sus autores".

Cassanello indica, por otra parte, que el ciudadano debe conocer en qué calidad se lo está llamando. Si como sospechoso, testigo u otro.

Jaume no se ha pronunciado públicamente tras las declaraciones de Salazar.