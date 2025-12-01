Los usuarios del aeropuerto de Quito denuncian que son víctimas de asaltos y robos en la Ruta Collas

María es deportista y llegó hace pocos días de una competencia internacional. Aún molesta, cuenta que, a pocos minutos de salir de la terminal aérea de Quito, en Tababela, fue víctima de la delincuencia. Afirma que el vehículo en el que viajaba, junto a su pareja, fue vulnerado y les robaron dos maletas de 20 kilos con sus pertenencias.​

“Nos robaron todo el equipo deportivo, la ropa nuestra absolutamente todo, lo que se salvo fue la maleta de mano afectada”, dijo la afectada.

Asegura que el hecho ocurrió en la Ruta Collas, pasadas las 22:00. “Nos abrieron la camioneta nos sacaron las maletas mientras el carro estaba en trayecto y nos robaron absolutamente todo, la perdida asciende a USD 4 mil”.

El caso de María no es el único. Marina Muenala, otra usuaria del aeropuerto, cuenta que varios de sus familiares también han sido blanco de los delincuentes, bajo la misma modalidad y en la misma ruta.​ “Hay unas motos que están sin luces y nos siguen y nos han asaltado, a mí no me ha pasado, pero a unos familiares sí. Por eso, hemos decidido llegar en la mañana”.

Los usuarios manifiestan, además, que en varios tramos de la Ruta Collas no hay iluminación, por lo que piden mayor presencia policial, en horas de la noche, para evitar este tipo de hechos, justo cuando cientos de pasajeros arriban al país para pasar Navidad y año nuevo con sus parientes.​

“La vía a collas está absolutamente oscura la Empresa Eléctrica debería tomar cartas en el asunto”, expresó un usuario.

La Policía Nacional, que ya conoce de estos hechos, anunció que implementará controles sorpresivos en esta carretera para detectar y desarticular a la banda que estaría operando en el sector.

Le puede interesar: Quito: pasajero armado disparó cuatro veces contra un taxista de aplicación, en La Bota