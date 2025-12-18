Un hombre fue detenido por el asesinato de Mario Pineida, informa Segura EP

"La información obtenida fue compartida de manera oportuna con el eje investigativo, facilitando la ejecución de allanamientos y la detención del presunto responsable. Las investigaciones continúan", indicó la institución.

Mediante un comunicado difundido en redes sociales, la entidad señaló que gracias al seguimiento por el sistema de videovigilancia de la ciudad se permitió identificar las motocicletas utilizadas por los sicarios y, posteriormente, ubicar al presunto involucrado.

La empresa municipal Segura EP informó la mañana de este jueves 18 de diciembre sobre la detención de un presunto implicado en el asesinato del futbolista Mario Pineida y de su acompañante, Guisella Fernández , ocurrido en una carnicería de Samanes 4 , en el norte de Guayaquil .

Más temprano se había informado que al menos una moto usada por los sicarios había sido localizada en el norte de la ciudad.

Una cámara de videovigilancia captó el momento del doble crimen. En las imágenes difundidas este jueves se observa que dos sicarios intervinieron en el ataque. La pareja asesinada estaba junto a la madre de Pineida, quien resultó herida, pero está fuera de peligro.

Pineida, de 33 años, nació en Santo Domingo de Los Tsáchilas y fue seleccionado nacional desde la categoría Sub-15 hasta la absoluta.

Comenzó su carrera futbolística en el Independiente del Valle, como defensa derecho o izquierdo entre 2010 y 2015.

Tras militar con el cuadro del Valle, se vinculó en 2016 a Barcelona convirtiéndose en una de sus figuras. En 2022 pasó al Fluminense de Brasil.

Pineida también jugó en 2024 con El Nacional, de Quito, y posteriormente regresó al Barcelona, donde estos días entrenaba para el último partido del año, previsto para el próximo domingo contra el Independiente del Valle.