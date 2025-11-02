Los cuerpos de tres hombres asesinados fueron abandonados en Yaguachi, Guayas

Los cuerpos de tres hombres fueron hallados en el recinto Buena Fe, de la parroquia Pedro J. Montero del cantón Yaguachi de Guayas, la mañana de este domingo 2 de noviembre.

Alrededor de las 08:15, los habitantes de esta zona rural alertaron a la Policía Nacional sobre este evento violento al costado de una vía.

Al llegar al predio, los agentes encontraron que los fallecidos estaban atados de pies y manos, en posición boca abajo. Al alzarlos, se percataron que tenían varios impactos con armas de fuego.

Junto a sus cuerpos fue dejado un panfleto referente a una disputa entre bandas. Con este triple crimen, Yaguachi suma siete muertes violentas en las últimas 24 horas.

Ecuador está experimentando el año más violento de su historia, con más de 7 400 crímenes en lo que va del 2025, superando así el registro de todo 2024. Asimismo, a la fecha, se registran más asesinatos en comparación del mismo periodo de 2023.