28 oct 2025 , 06:04

Tres hombres fueron asesinados en una gasolinera de Salinas, Santa Elena

172 personas han sido asesinados en lo que va del año en la provincia de Santa Elena. Los hombres fueron baleados cuando iban a surtirse de combustible.

   
    Imagen de la camioneta negra doble cabina donde fueron asesinados tres personas en Salinas, Santa Elena, la noche del lunes 27 de octubre del 2025.( Diario El Récord (Facebook) )
Redacción
Tres hombres fueron asesinados en un ataque a tiros perpetrado la noche del lunes 27 de octubre, en una gasolinera de la av. Carlos Espinosa Larrea del cantón Salinas de la provincia de Santa Elena.

Los ciudadanos se movilizaban en una camioneta doble cabina color negro y se disponían a ingresar a la estación de combustible para surtirse de combustible, cuando fueron interceptados y acribillados por sujetos que se trasladaban en una motocicleta.

El mayor de la Policía Nacional Subzona Santa, distrito La Libertad-Salinas, Emerson Domínguez, manifestó que dos de las víctimas tenían antecedentes penales, en la escena del crimen se levantaron más de 8 indicios balísticos.

Los cuerpos quedaron dentro del vehículo. A la escena había llegado una ambulancia, pero los paramédicos ya no pudieron hacer nada ante la cruenta balacera.

Santa Elena ha experimentado un incremento de muertes violentas en lo que va del año, registrando 172 víctimas de asesinatos. En el mismo periodo del anterior año, se habían cometido 139 crímenes.

Temas
crimen
balacera
asesinato
masacre
Salinas
Santa Elena
