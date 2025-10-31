Daule: Un tráiler fue asaltado por 10 delincuentes, quienes dejaron al conductor maniatado

10 <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/guayaquil-sujetos-se-suben-a-un-trailer-y-amedrentan-a-su-conductor-en-la-via-perimetral-FY1526986 target=_blank>delincuentes asaltaron un tráiler</a></b> en la parroquia El Laurel, del cantón Daule, para descargar el poliéster que transportaba. El robo ocurrió en la vía Palestina - Daule a las 03:00 del jueves 30 de<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/incendio-isla-trinitaria-sur-guayaquil-FE10361949 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/asalto-metrovia-concentrado-sur-guayaquil-AH10356699 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b>