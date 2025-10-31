Seguridad
31 oct 2025 , 09:20

Daule: Un tráiler fue asaltado por 10 delincuentes, quienes dejaron al conductor maniatado

El robo ocurrió en la vía Palestina - Daule en horas de la madrugada. Posteriormente, los uniformados encontraron el vehículo donde aún había más del 50 % de la mercaderia.

   
Televistazo
10 delincuentes asaltaron un tráiler en la parroquia El Laurel, del cantón Daule, para descargar el poliéster que transportaba.

El robo ocurrió en la vía Palestina - Daule a las 03:00 del jueves 30 de octubre, y una hora después de recibir la alerta, los uniformados encontraron el vehículo donde aún habia más del 50 % de la mercadería y al conductor maniatado.

Los delincuentes escaparon en cuanto se percataron del ingreso de los uniformados. El coronel Diego Velasteguí, jefe subrogante de la subzona Guayas, informó que no hubo detenidos, pero que por versiones de testigos, lograron identificar a los integrantes de esta banda, que sería la misma con la que un grupo de agentes se enfrentó a bala el miércoles.

"Hemos tenido un sinnúmero de combates, como usted le dije, desde El Empalme para acá son nuestros problemas. Le secuestraron a una persona casi por Balzar, y justo cuando ellos venían, el patrullero se enfrentó con los delincuentes, y tuvieron que votar al secuestrado", dijo la autoridad policial.

Acotó que la víctima dijo a los agentes que fue liberado por sus captores porque dos de los delincuentes quedaron heridos por el cruce de balas.

Tras ese evento, un hombre de 19 años, presunto integrante del grupo criminal Los Tiguerones, fue aprehendido con tres armas de fuego.

Según la autoridad, durante el feriado de noviembre, reforzarán con 230 agentes la presencia policial en las carreteras y sitios poblados del distrito Daule, que incluye a Nobol y Santa Lucía, para tratar de disminuir los asaltos en esos cantones de Guayas.

Temas
inseguridad
Policía Nacional
asalto
Robos
Guayas
Daule
Noticias
