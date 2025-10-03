Seguridad
03 oct 2025 , 06:00

El tráfico de combustibles es la tercera mayor amenaza de seguridad para el Estado, dice Min. de Defensa

Las provincias con mayor incidencia de este delito son Orellana, Guayas, Sucumbíos, Santo Domingo, Santa Elena, Esmeraldas y Manabí.

   
    Militares controlan el robo de combustibles.( Min. Defensa )
El Ministerio de Defensa dijo este jueves 2 de octubre que el tráfico de combustibles se ha consolidado como la tercera mayor amenaza de seguridad para el Estado ecuatoriano.

La cartera de Estado explicó que el ilícito genera millonarias ganancias a las mafias y está directamente vinculado al narcotráfico, y minería ilegal.

LEA: 10 mil galones de combustible robados de Petroecuador fueron recuperados en Santo Domingo

Los grupos de delincuencia organizada detrás del tráfico de combustibles son Los Lobos, Los Choneros, Los Comandos de Frontera, el Ejército de Liberación Nacional, el Frente Oliver Sinisterra y los Latin Kings, según la lista del Min. de Defensa.

Las provincias con mayor incidencia de este delito son Orellana, Guayas, Sucumbíos, Santo Domingo, Santa Elena, Esmeraldas y Manabí.

También se indicó que en zonas fronterizas, el combustible de contrabando es evidente, porque pese a tener un parque automotor reducido, las gasolineras despachan volúmenes muy superiores a lo que deberían.

LEA: Un centro de acopio clandestino almacenaba 18 000 galones de diésel en Manta

Temas
amenazas
Estado
trafico de combustible
Ministerio de Defensa
Ecuador
Noticias
