La norma vigente todavía no establece todos los procedimientos necesarios para la venta al público, pero ya se establecieron nueve requisitos.

Ecuavisa.com consultó en varias empresas relacionadas con la comercialización de armas para seguridad privada o polígonos de tiro, y en todas notan el interés de nuevos clientes por conocer precios, cómo funcionan y cómo comprar, especialmente por las que no provocan graves lesiones.

El porte y tenencia de armas de fuego ha sido el foco de discusión desde que el presidente Guillermo Lasso emitió el decreto ejecutivo que regula el uso civil, bajo ciertos requisitos. Dentro de la norma también constan las armas de fuego no letales.

A diferencia de las armas letales, no se necesita un informe de evaluación psiquiátrica, ni un informe toxicológico; pero sí cumplir lo siguiente:

El porte y tenencia de armas no letales , son dos permisos diferentes. En el primer caso se autoriza solo un arma y en el segundo hasta dos.

La diferencia entre un arma letal y no letal está en el daño que provoca. Las letales atraviesan el cuerpo de una persona, incluso a 20 metros de distancia; las otras buscan inmovilizarlo o asustarlo.

Dentro de las armas no letales hay de fogueo y traumáticas. Las primeras son réplicas exactas de las armas de fuego reales, pero que no disparan ningún proyectil, la munición que portan explota y emular el sonido. Esta no provoca ningún daño, a menos que se dispare a corta distancia, ahí podría provocar quemaduras.

Mientras, las armas traumáticas disparan un proyectil con una goma en la parte superior que sale y va recta, sin girar, por lo que le va frenando el aire y al llegar al cuerpo o la superficie se puede introducir unos dos centímetros bajo la piel. Sin embargo, sí podría provocar daños graves en órganos como los ojos.