Seguridad
08 dic 2025 , 07:17

"Si no tenemos, igual nos apuñalan": la inseguridad vacía los buses interprovinciales que salen desde Guayaquil

Cooperativas que operan en la Terminal Terrestre de Guayaquil reducen rutas por robos, extorsiones y ataques en las vías. Conductores salen en caravanas para evitar asaltos.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Televistazo y Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Las cooperativas de transporte interprovincial que operan en la Terminal Terrestre de Guayaquil Jaime Roldós Aguilera han reducido sus frecuencias, especialmente en horarios nocturnos, debido a la baja afluencia de pasajeros.

Los trabajadores coinciden en que la principal causa es la inseguridad en las carreteras, donde —aseguran— las bandas delictivas "prácticamente se han adueñado de las vías". Las pérdidas económicas ya alcanzan el 80% y temen que, por las constantes amenazas, la actividad del sector pueda paralizarse.

Lea también: Usuarios en Guayaquil esperaron hasta dos horas por un bus

Los conductores y empleados describen una rutina marcada por ataques, robos y extorsiones. Prefieren no mostrar sus rostros por temor a represalias. "Si no tenemos, igual nos apuñalan", relata uno de ellos.

Otro conductor asegura que "antes de llegar al redondel de Milagro siempre asaltan por ahí", mientras una trabajadora explica que en el sector de El Triunfo "existen bastantes asaltos a todas las cooperativas; interceptan en motos o camionetas".

Ante ese panorama, muchos buses ya no salen cada media hora, como era habitual. "De 40 pasajeros ahora son 20 en una hora", lamentan.

Al menos 20 cooperativas han reducido rutas, sobre todo las que viajan hacia la Sierra, pese a que diciembre suele ser un mes de alta demanda. Las rutas hacia Baños de Agua Santa, Machala, Ambato, Santo Domingo, Esmeraldas, Quevedo y El Coca figuran entre las más afectadas.

Revise además: Las extorsiones provocaron que dos líneas de buses de Guayaquil no circularan por cinco días

Para intentar protegerse, los conductores han optado por salir en grupos de dos o tres unidades, formando caravanas, aunque reconocen que la situación empeora por la falta de coordinación con la Policía y la ausencia de apoyo gubernamental. "Creo que las autoridades saben cuáles son las zonas más vulnerables", cuestiona otro trabajador.

Robert Macías, dependiente de una cooperativa, detalla que cada recorrido entre Guayaquil y Ambato implica un presupuesto de USD 250 solo en combustible y salarios. Aun así, confían en que la afluencia de pasajeros pueda mejorar durante Navidad y fin de año.

Temas
inseguridad
terminal terrestre Guayaquil
buses
Guayaquil
Noticias
Recomendadas