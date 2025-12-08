"Si no tenemos, igual nos apuñalan": la inseguridad vacía los buses interprovinciales que salen desde Guayaquil

Las cooperativas de transporte interprovincial que operan en la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/terminal-terrestre-guayaquil-protesta-conaie-HF10151666 target=_blank>Terminal Terrestre de Guayaquil</a> Jaime Roldós Aguilera</b> han reducido sus frecuencias, especialmente en horarios nocturnos, debido a la <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/alza-diesel-buses-guayaquil-cooperativas-CB10117445 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/extorsion-paralizacion-buses-noroeste-guayaquil-MN9294538 target=_blank></a></b>