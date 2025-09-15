Usuarios en Guayaquil esperaron hasta dos horas por un bus

La mañana de este lunes 15 de septiembre, el 25 % de las unidades de transporte urbano no circularon en Guayaquil. Esto llevó a los usuarios a esperar hasta dos horas para poder tomar un bus.

En la Entrada de la 8, en el noroeste de la ciudad, hubo más aglomeración de personas esperando transporte que la habitual. Los usuarios notaron la falta de unidades en las calles. "Tengo dos horas esperando la línea 75", dijo una mujer a Ecuavisa.

Algunos ciudadanos caminaron desde Monte Sinaí, Sergio Toral, Socio Vivienda y el sector Las Cañas hasta la vía principal, debido al retraso de los buses. Otros aprovecharon el servicio de furgonetas que, por un dólar, los trasladaban hasta la Terminal Terrestre Jaime Roldós Aguilera.

En sectores como Martha de Roldós (norte), los usuarios también reportaban prolongados lapsos de espera, al igual que en el centro, en la intersección de Tungurahua y 9 de Octubre. "Tengo como 35 minutos esperando", comentó otra mujer. En el sur, en la parada del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, la situación era similar.

En Guayaquil existen 2 300 unidades de transporte agrupadas en 55 cooperativas distribuidas entre Fetug y Uprocotup. Según Christian Sarmiento, dirigente de Fetug, y Carlos Peralta, presidente de Uprocotup, se estima que este lunes el 25 % de los buses no circuló en la ciudad.

Como alternativa, algunos dirigentes propusieron optimizar recursos. Por ello, 400 buses de la Unión Provincial de Cooperativas de Transporte Urbano del Guayas han decidido reducir el número de vueltas y salir en horarios específicos para ahorrar combustible. “Vamos a tratar de priorizar el servicio en horas pico. Menos unidades habrá en horas valle, cuando hay menos cantidad de personas”, señaló Peralta.

En ciertas intersecciones, como la 28 y la J, se observaron unidades estacionadas. Sin embargo, según Carlos Onofre, presidente de Fetug, en el transcurso de la jornada los buses se irán incorporando progresivamente a sus rutas habituales, mientras se espera la instalación de mesas de diálogo con el Gobierno Nacional.