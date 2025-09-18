Una taxista que estaba desaparecida fue encontrada muerta en Guayaquil: dos sospechosos fueron capturados

Silvia Inga Bermúdez, <b>una taxista informal que había sido r<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/promedio-18-personas-dia-desaparecidas-ecuador-2024-YN9197818 target=_blank>eportada como desaparecida</a> el domingo </b>14 de septiembre, fue encontrada muerta en Las Orquídeas, norte de Guayaquil. La mujer de 41 años había<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/grupos-criminales-permisos-armas-ecuador-GC10127320 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/mas-familias-dejan-casas-guayaquil-duran-violencia-NA10105910 target=_blank></a></b> <b></b>