Una taxista que estaba desaparecida fue encontrada muerta en Guayaquil: dos sospechosos fueron capturados

Silvia Inga Bermúdez, una taxista informal que había sido reportada como desaparecida el domingo 14 de septiembre, fue encontrada muerta en Las Orquídeas, norte de Guayaquil.

La mujer de 41 años había salido a trabajar en el sector de La Aurora, en Daule. La noche del martes, la Policía detectó el carro de la mujer tras una evasión de control.

Tras una persecución lo retuvieron en la avenida Christian Benítez, al ingreso de Socio Vivienda, al noroeste de la ciudad. El conductor era un joven de 19 años que quedó detenido.

En un allanamiento posterior en Bastión Popular, realizado con información del hombre quien reconoció que participó del crimen, fue capturado un segundo sospechoso, un adolescente de 17 años, con droga y un cuchillo.

Según familiares de la mujer, los detenidos revelaron la ubicación del cuerpo, y horas más tarde, hallaron a la victima.

Sus parientes explicaron que ella trabajaba como taxista para mantener a sus hijos de 12 y 9 años, quienes ahora perdierona su madre.

En la audiencia de formulación de cargos, el adulto recibió un dictamen de prisión preventiva por el delito de desaparición involuntaria.