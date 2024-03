La "magnetización" de las tarjetas, el argumento para robar a usuarios de cajeros automáticos

El denominado tarjetazo, una modalidad para robar el dinero de usuarios de cajeros automáticos, está vigente. Así lo denuncian ciudadanos, especialmente mujeres de más de 50 años.

Según los reportes recientes, los delincuentes están operando en el norte de Guayaquil, Samborondón y Daule.

En entrevista con Ecuavisa, una mujer de 56 años que prefirió no revelar su nombre indicó que había sido víctima de los ladrones en un cajero de la sexta etapa de la Alborada (Puerto Principal).

"Se pasó la tarjeta por el cuerpo y me dijo que era para ponerle magnetismo", relató la ciudadana. Ella perdió 300 dólares. Añadió que el sujeto que la estafó estaba acompañado por otro tipo.

Algo similar le sucedió a una mujer en un cajero de La Joya, en Daule. "Yo fui a meter mi tarjeta y un tipo se me acerca y me dice que tenía que magnetizarla", señaló. Ella asegura que no tenía dinero en su cuenta, pero se quedó sin su tarjeta de débito

Ambas mujeres denunciaron estos casos en sus bancos, pero no recibieron la asistencia adecuada.

La primera ciudadana mencionada en esta nota dijo que su banco no quiso ayudarla con las imágenes porque no había contratado un seguro con la entidad financiera.

Desde la Policía Nacional se inste en denunciar estos robos ante el sistema judicial. De su lado, consultores financieros sostienen que se deben priorizar las transacciones electrónicas e instan, sobre todo a los adultos mayores, a no resistirse a los servicios bancarios digitales.

Los delincuentes que operan con el tarjetazo por lo general no trabajan solos. Este mecanismo de robo consiste en que los malhechores se acercan a los cajeros automáticos, despistan al dueño de la tarjeta para cambiarla por una falsa y luego retiran el dinero de la cuenta con el plástico original.