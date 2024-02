Cuidado con el cambiazo de tarjetas: nueva modalidad de robo en cajeros automáticos

Esta adulta mayor fue víctima de la delincuencia cuando retiraba los últimos USD 80 dólares que le quedaban, de la pensión de Montepío que recibe mensualmente.

Acudió a un cajero automático en la Avenida Rodolfo Baquerizo Nazur, en la Alborada, norte de Guayaquil, cuando un hombre se le acercó, y la distrajo para cambiarle su tarjeta de débito.

"A lo que iba a introducir la tarjeta, un señor me dijo que el cajero no estaba pagando, a lo que yo iba a introducir la tarjeta, él me habla, yo no le entendí. A lo que yo giro, él me arrancha la tarjeta, se la pasa y me la devuelve. A lo que la introduzco, mi clave estaba incorrecta", contó la ciudadana.

Según la denunciante, al darse cuenta que le cambiaron su tarjeta, fue a pedir ayuda al banco ubicado en esa zona, pero solo le dijeron que fue víctima de una banda que utiliza esa modalidad para robar.

La señora también se lamentó de que le robaron los últimos USD 80 que le quedaban en la cuenta, por lo que le dejaron sin dinero la cuenta.

Lea más: El debate sobre el alza del IVA en la Asamblea Nacional tiene tufo electoral

A este hombre, en cambio, fue una pareja la que lo abordó para cambiarle la tarjeta, también en el norte de la ciudad.

"La pareja me dijo que el cajero no funcionaba, y de pronto no me estaba pagando. No sé en qué momento me confundieron y me cambiaron la tarjeta", se lamentó el ciudadano.