Tannya Varela no acudió al segundo llamado de la Comisión de Fiscalización

Pamela Aguirre (correísmo), presidenta de la Comisión, mostró su disgusto por la inasistencia de las tres personas. "No han dado la cara al país, ante las denuncias que hay en su contra", mencionó.

La excomandante de la Policía , Tanny Varela , y los generales en servicio pasivo Giovanni Ponce y Mauro Vargas no comparecieron por segunda ocasión ante la convocatoria de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional prevista para este miércoles 6 de marzo.

@pameaguirre1 , presidenta de @FiscalizacionAN , señala que es la tercera vez que se convoca a que comparezcan @tannyavarelac66 , Giovanni Ponce y Mauro Vargas, y no han dado la cara al país, ante las denuncias que hay en su contra, ya que solo ha asistido la actual cúpula policial.... pic.twitter.com/3nIdZC3KgZ

En respuesta a esto, Varela dijo que "si las autoridades me requirieran estaré siempre presta para comparecer (...) Yo no he tenido la necesidad de huir del país o esconderme".

No obstante, ante la convocatoria de la Comisión de Fiscalización para el 4 de marzo se excusó y dijo que la Asamblea "no es titular de acción penal alguna".

