Sujetos armados cometen masacre en una licorería de Santo Domingo

Un ataque armado dejó al menos dos personas asesinadas y siete heridas en una licorería de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, la noche del sábado 27 de septiembre.

Según información policial, la masacre fue cometida por sujetos armados a bordo de una camioneta gris y dos motocicletas, en un local ubicado en la Avenida Tsafiquim entre las calles Tulcán y Arrollo Robelli.

Más de 35 balas de calibre de fusil fueron halladas en la escena. Los testigos narraron a los agentes que, cuando comenzaron la balacera, los criminales se identificaron como miembros de una banda de crimen organizado.

Los siete heridos de bala fueron trasladados a un hospital del cantón. Por el momento, no se ha confirmado sobre si alguno de los ingresados han fallecido.

De acuerdo a datos del informe de Homicidios Intencionales del Ministerio del Interior, la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas registró 88 muertes violentas hasta agosto de 2025.