09 oct 2025 , 07:50

Sucumbíos: dos extranjeros transportaban 1 684 bloques de droga en el río Putumayo

La cocaína estaba oculta en el doble fondo de una lancha. El decomiso se realizó tras un operativo del Ejército.

   
    Militares decomisan 1 684 paquetes de cocaína en el río Putumayo, Sucumbíos. Hay dos extranjeros detenidos. ( Ejército Ecuatoriano )
Annabell Verdezoto
Un total de 1 684 bloques de cocaína fueron decomisados en Sucumbíos. Eso tras un operativo militar en la parroquia Puerto El Carmen, el miércoles 8 de octubre de 2025.

El Ejército indicó que la incautación tuvo lugar en el río Putumayo. La droga era transportada en e doble fondo de una lancha.

Dos extranjeros fueron detenidos. Eran quienes iban en la embarcación con la mercancía ilícita.

Según las autoridades, los bloques de droga tenían dos logos diferentes y estaban valorados en USD 2 millones.

Los sospechosos, la cocaína y la lancha fueron entregadas a la autoridad competente para la judicialización.

