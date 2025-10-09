Sucumbíos: dos extranjeros transportaban 1 684 bloques de droga en el río Putumayo

Un total de 1 684 bloques de cocaína fueron decomisados en Sucumbíos. Eso tras un operativo militar en la parroquia Puerto El Carmen, el miércoles 8 de octubre de 2025.

El Ejército indicó que la incautación tuvo lugar en el río Putumayo. La droga era transportada en e doble fondo de una lancha.

Dos extranjeros fueron detenidos. Eran quienes iban en la embarcación con la mercancía ilícita.