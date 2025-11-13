Tres sospechosos de trata con fines de explotación sexual fueron detenidos en Pichincha e Imbabura

Luego de un operativo en las provincias de <b>Pichincha e Imbabura</b>, tres sospechosos de <b>trata de personas</b> con fines de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/explotacion-sexual target=_blank>explotación sexual</a> fueron detenidos este jueves 13 de noviembre de 2025. La Fiscalía<b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/mujeres-liberadas-explotacion-sexual-sauces-guayaquil-JB10339303 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/detenidos-loja-cuenca-investigacion-trata-personas-explotacion-sexual-OL10282279 target=_blank></a>