13 nov 2025 , 10:37

Tres sospechosos de trata con fines de explotación sexual fueron detenidos en Pichincha e Imbabura

Dos hombres y una mujer son investigados desde noviembre 2024 por la Fedoti.

   
    Operativo ejecutado entre Fiscalía y la Policía Nacional.( Fiscalía )
Redacción
Luego de un operativo en las provincias de Pichincha e Imbabura, tres sospechosos de trata de personas con fines de explotación sexual fueron detenidos este jueves 13 de noviembre de 2025.

La Fiscalía dijo que los sospechosos responden a los nombres de Delia C., Diego T. y Justo T.

Durante los tres allanamientos ejecutados en colaboración con la Policía, se les incautaron los celulares.

El Ministerio Público les formulará cargos en las próximas horas. También se definirá si quedan con prisión preventiva o presentaciones periódicas.

La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti) viene siguiéndoles los pasos desde noviembre 2024.

